[아시아경제 박종일 기자] 용산구자원봉사센터(센터장 조예선)가 27일 지하철 6호선 녹사평역, 이태원역 인근에서 '당신들 덕분에' 챌린지를 진행했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 극복을 위한 '응원키트'를 시민들에게 3000개 배부한 것.

키트에는 마스크걸이, 마크스키퍼를 담아 마스크를 청결히 유지할 수 있도록 했다.

센터는 이날 순천향대 부속 서울병원, 금강아산병원에도 키트를 일부 전달했다.

조예선 센터장은 "개인 방역수칙을 철저히 지켜 코로나19를 함께 극복해 나가자"고 말했다.

센터는 지난달에도 '안녕한 용산'을 위한 코로나19 극복 응원캠페인을 진행, 시민들에게 원예식물, 초코파이 등을 나눠주고 호응을 얻었다.

