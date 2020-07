목포시, 코로나19 예방 위한 ‘3行 3禁’ 당부

방역수칙 안내 스티커 배부하며 시민 동참 호소

[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 목포시는 지역사회 코로나19 확산을 막기 위해 ‘3行 3禁’ 방역수칙 준수를 당부했다고 27일 밝혔다.

시는 코로나19 확산이 지속하고 치료제와 예방 백신이 개발되지 않은 상태에서 마스크 착용이 가장 현실적인 방역대책이라는 판단으로 방역수칙을 안내하며 시민동참을 호소했다.

방역수칙은 3행(行) 마스크 착용하기, 자주 손 씻기, 사람 간 거리는 2m 이상 유지하기, 3금(禁) 아프면 외출(여행)하지 않기 ,밀폐·밀집·밀접(3밀) 장소 방문하지 않기, 침방울이 튀는 행위, 신체 접촉 자제하기를 주요 내용으로 하고 있다.

시는 시민 마스크 쓰기와 방역 참여를 호소하는 홍보용 스티커 2만 3000장을 제작해 배포하고, 식당, 점포, 학원 등 7500여 개의 사업장과 대중교통 차량에 부착해 시민들에게 대대적으로 홍보할 예정이다.

목포시 관계자는 “다가오는 휴가철과 여름방학 기간이 방역의 중대한 고비로 보고 사람들이 많이 모일 수 있는 관광지역 등 주변 위험시설을 재점검”하고 “내 가족과 이웃을 코로나19로부터 안전하게 지킬 수 있도록 ‘3行 3禁’의 핵심 방역 수칙 준수를 당부한다”고 말했다.

