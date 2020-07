이필립 연인 박현선 "양준혁 예비신부? 저 아니에요"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 전 프로야구 선수 양준혁이 예비신부 박현선 씨와 결혼을 발표한 가운데, 동명이인인 인플루언서 박현선이 "저 아니에요"라고 말했다.

27일 박현선은 자신의 인스타그램에 올린 글에서 "어머, 기자님 이 박현선은 그 박현선이 아니에요"라며 이같이 말했다.

앞서 한 매체는 양준혁의 예비신부인 재즈 가수 박현선 씨의 소식을 보도하며 인플루언서 박현선의 사진을 게재했다.

이에 박현선은 "지금 인스타그램 라이브 방송 중에 팔로워분들이 '언니 지금 실검 1위예요'라고 해서 깜짝 놀랐어요. 저 아니에요"라고 했다.

한편 인플루언서 박현선은 배우 이필립의 연인으로도 알려진 인물이다. 앞서 이필립은 지난 1월 박현선에게 프러포즈를 한 바 있다.

연예계 활동을 그만두고 사업가의 길로 들어선 이필립은 지난해 박현선과의 열애 사실을 인정하기도 했다.

당시 이필립과 박현선은 코스메틱 브랜드 론칭을 하면서 서로 공통점을 알게 됐고 사업적으로 서로 도움을 주고받으며 가까워졌다고 밝혔다.

