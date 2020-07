[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 켄달 제너가 완벽한 몸매를 선보였다.

최근 켄달 제너는 자신의 SNS에 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 켄달 제너는 블랙의 비키니를 입은 채 셀카를 찍고 있는 모습이다.

한편 켄달 제너는 미국 TV스타 킴 카다시안의 이부자매다. 빅토리아 시크릿은 물론 글로벌 브랜드 지방시, 베르사체 등의 런웨이에 오르며 활발히 활동 중이다.

