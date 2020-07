[아시아경제 김혜원 기자] 전국경제인연합회(전경련) 국제경영원은 베트남 진출과 현지 기업 운영 노하우를 공유하기 위해 9월4일 '제3기 전경련 베트남 동아시아 최고위 과정'을 개강한다고 27일 밝혔다.

베트남 산업 트렌드, 제조기업 진출 전략, 베트남 인허가ㆍ법인 설립, 금융시장동향 등의 강연으로 구성됐다.

강연은 매주 금요일 총 12주 동안 진행된다. 정규 수업 외 참여자 간 네트워크 구축을 위한 친선 모임도 마련됐다.

김주태 전경련 국제경영원 사무국장은 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 해외 진출이 불확실해지고 있다"며 "경제가 다시 활성화되고 국경 봉쇄가 풀리는 날을 대비해 베트남 진출을 위한 정보와 지식을 배우는 등 사전 준비가 필요하다"고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr