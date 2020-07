'양준혁 예비신부' 박현선 깜짝 등장 "양준혁의 피앙새" (feat 뭉찬)

[아시아경제 김정호 기자] 전 프로야구 선수 양준혁의 예비 신부가 깜짝 등장했다.

26일 오후 방송된 종합편성채널 JTBC 예능 프로그램 '뭉쳐야 찬다'(이하 '뭉찬')에서는 양준혁의 예비 신부 박현선 씨가 최초 공개됐다.

이날 어쩌다FC 앞에 밴드 뮤지션들이 도착하자 멤버들은 당황했다. 이어 한 여성이 등장했고, 정형돈은 "어"하고 소리치고는 벌떡 일어나 입을 막았다.

곧이어 모두가 궁금해 했고, 허재는 "준혁이 형 형수님 되실 분이래요"라고 소개하자 뒤늦게 환호가 이어졌다.

양준혁의 예비신부는 상큼한 목소리로 등장, 가수 이소라의 '청혼'을 열창했다. 상당한 가창력에 멤버들은 "재즈가수예요"라고 묻기도 했다.

박현선 씨는 "'뭉찬' 이제 우승해요"라며 센스 넘치는 개사로 멤버들을 더욱 환호케 했다. 또 멤버들은 닭살 돋는다며 본인들이 더욱 설렘을 느끼는 모습으로 시청자들의 웃음을 안겼다.

양준혁은 "소개해달라"는 말에 "저와 결혼할 색시입니다"라고 답했다. 곧이어 멤버들의 박수가 이어졌다. 양준혁의 예비신부는 "안녕하세요, 전 야구선수 현 축구선수 양준혁씨의 피앙새 박현선"이라고 상큼하게 소개했다.

박현선 씨는 "골을 매주 기다리고 있다.친구들마저 언제 골을 넣냐 해서 오늘 감독님께 부탁 좀 드리려고 한다"고 내조하는 모습으로 눈길을 끌었다.

이를 본 안정환 감독은 "오늘은 선발 명단에 없는데"라고 짓궂게 응수해 웃음을 안겼다. 박현선 씨는 "'뭉쳐야 찬다'는 최애 하는 프로그램"이라며 "(프러포즈를) 하는 게 너무 의미가 되지 않을까"라고 기대감을 드러냈다.

한편, 뭉쳐야찬다는 매주 일요일 오후 9시 방송된다.

