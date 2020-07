[아시아경제 김정호 기자] 아이즈원 장원영이 키 얘기에 스트레스를 받는다고 고백했다.

26일 방송된 SBS 런닝맨에서는 소유, 러블리즈 미주, 위키미키 김도연, (여자)아이들 우기, 아이즈원 장원영이 출연했다.

이날 유재석은 장원영에게 "실례가 안 된다면 키가 얼마나 컸는지 물어봐도 되냐"라고 물어봤다. 이에 장원영은 "예전에 유재석 선배님을 뵌 이후로 2~3cm 정도 더 컸다. 계속 크고 있다"라고 답했다.

나아가 유재석은 "키가 큰 이후로 스트레스가 있지 않나"라고 물었다. 다시 장원영은 "원래는 스트레스가 아니었는데 약간 있다"라며 본인의 큰 키에 대한 주변인들의 반응을 "'아직도 크고 있냐', '더 큰 것 같다'라고 말했다.

장원영은 유재석을 향해 "다 말씀하신 거다"라고 장난스레 말해 주변에 웃음을 안겼다.

한편, 런닝맨은 매주 일요일 오후 5시 방송된다.

