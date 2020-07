'유랑마켓' 최여진, 환상의 한강뷰 자가집 공개..."12년 간 월세 살았다"

[아시아경제 강혜수 기자] 26일 오후 방송된 JTBC '스타와 직거래-유랑마켓'에서 최여진이 환상의 한강뷰를 가진 통유리 집을 공개했다.

이날 최여진은 스물 네번째 의뢰인으로 얼굴을 내밀었다. 앞서 신동 편에서 인턴 요정으로 잠깐 출연했던 최여진은 이번에 의뢰인으로 직접 물건을 판매하게 됐다.

최여진의 집에 방문한 서장훈, 유세윤, 장윤정은 입구에서 최여진이 내미는 손소독제로 손을 말끔히 소독한 후 본격적으로 집구경에 나섰다. 장윤정은 미니멀한 가구가 배치된 말끔한 인테리어의 거실을 보고 "깔끔쓰!"라며 감탄했다.

멤버들은 특히 한강이 바로 내려다보이는 통유리의 풍경에서 눈을 떼지 못했다. 이 곳은 최여진이 책을 읽으며 휴식을 취하는 공간이라고 했다. 또한 이 집이 자가라고 밝힌 최여진은 "산 지 1년 정도 넘었다"면서 "그 전엔 12년 간 같은 집에서 월세로 지냈는데, 이사 다니면서 헛돈 쓰는 게 싫었다"고 이사오게 된 경위를 설명했다.

JTBC 스타가 직접 동네 주민과 거래하는 '스타와 직거래-유랑마켓'은 매주 일요일 오후 7시 40분에 방송된다.

