'복면가왕' 양정아-김현수-이정섭-비지 1R 탈락...유영석, 양정아 오랜 팬 고백(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 26일 오후 방송된 MBC '복면가왕'에서는 장미여사의 4연승에 도전하는 8인의 복면가수들이 치열한 대결을 펼쳤다.

이날 1라운드 첫번째 무대는 전진과 후진의 대결이었다. 신화의 'Perfect Man'을 선곡한 두 사람은 시원시원하고 경쾌한 리듬감으로 판정단의 전진을 놀라게 했다. 전진은 후진이 래퍼라고 추측했고 뻑가는 아닌 것 같다고 말했다. 이 무대는 13대 8로 전진이 2라운드에 진출했다.

패배한 후진의 정체는 래퍼 비지였다. "의정부에서 열심히 랩을 하고 있는 MFBTY의 비지라고 합니다"라고 자신을 소개한 비지는 "출연한다니까 타이거 JK가 많이 좋아했는데, 윤미래는 매일 연습해야 된다고 얼굴 말고 목소리 보여주고 오라고 말했다"고 전했다.

두번째는 귀곡산장과 귀신의 집이 혜은이의 '당신은 모르실거야'로 무대에 올랐다. 판정단은 귀곡산장의 목소리를 듣자마자 서로 웃으며 정체를 알고 반가워했다. 이 무대는 16대 5로 귀신의 집이 귀곡산장을 누르고 2라운드에 진출했다.

가면을 벗은 귀곡산장의 정체는 배우 이정섭이었다. 투병생활을 마치고 모습을 드러낸 이정섭에 판정단은 크게 환호하며 응원의 박수를 보냈다. 이정섭은 "어르신이 많이 나와서 우리도 좀 즐겼으면 좋겠다"면서, 권인하에게 "술 한잔하자"고 말해 건강함을 드러냈다.

세번째 무대는 유고걸과 태양을 피하는 방법이 꾸몄다. 두 사람은 김추자의 '님은 먼 곳에'를 선곡, 상반된 매력으로 판정단을 갈등하게 만들었다. 유영석은 태양을 피하는 방법의 노래에 "너무 좋다 이 사람"이라고 감탄했다. 이 무대는 11대 10으로 유고걸이 2라운드에 올라갔다.

태양을 피하는 방법의 정체는 포르테 디 콰트로 멤버인 테너 김현수였다. 카이는 같은 후배인 김현수를 몰라본 게 실수라면서 "노래가 엄청 늘었다"고 말했다. 김호중 역시 "창법이 너무 바뀌어서 생각도 못하고 있었다"고 전했다. 김현수는 '복면가왕' 출연때문에 연습하다가 살이 빠졌다고 밝혔다.

마지막 무대는 파란휴지와 빨간휴지의 대결이었다. 두 사람은 민해경의 '보고싶은 얼굴'을 선곡했다. 빨간휴지는 구성진 보이스로, 파란휴지는 낭랑한 창법으로 대조를 보였다. 김호중과 박구윤은 빨간휴지에 대해 100프로 확신하는 멘트를 남기기도 했다. 이 무대는 17대 4로 빨간휴지가 2라운드 진출을 하게 됐다.

밝고 청량한 목소리를 가진 파란휴지의 정체는 배우 양정아였다. 양정아의 '복면가왕' 출연은 판정단 신봉선이 추천했다고 밝혔다. 유영석은 양정아의 오래된 팬이라면서 "예전에 라디오 진행하실 때 너무 떨려서 못 나갔다. 두루마리 휴지보다는 뽑아쓰는 티슈 같은 세련미를 늘 느꼈는데, 오늘 친근함과 세련미를 동시에 느끼게 해주셔서 좋았다"고 감상을 전했다.

MBC 음악 예능프로그램 '복면가왕'은 매주 일요일 오후 6시 20분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr