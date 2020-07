'1박2일' 김선호 "내가 요즘 그렇게 안 멋졌냐" 씁쓸

[아시아경제 강혜수 객원기자] 26일 오후 방송된 KBS2 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서 김선호가 자신의 부족한 점을 지적인 이미지라고 밝혔다.

이날 멤버들은 제작진으로부터 "이번주에는 본인의 단점을 커버하고 장점을 부각시키는 의상을 입고 오프닝 장소로 와달라"는 요구를 받고 등장하는 모습이 그려졌다.

맨 먼저 도착한 김선호는 "솔직히 말하면 지적인 이미지를 준비하고 싶었다"면서, 근데 샵 선생님이 "멋있게 해달라면서요"라고 말했다는 일화를 전했다. 알고보니 담당 작가가 "멋있었으면 좋겠다"고 요구를 했던 것이다.

작가의 말을 듣고 김선호는 "아, 그동안 멋있는 모습이 많이 부족했어?"라며 멋있기 위해 많은 분들이 노력해주셨다고 밝혔다. 이어 제작진들에게 "요즘 좀 많이 그랬나, 보여주는 모습이?"라고 질문하며 씁쓸한 웃음을 지어보였다.

