'런닝맨' 소유-장원영-김도연-이미주-우기-김동준 짝꿍 레이스, 김종국-소유 우승(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 26일 오후 방송된 SBS '런닝맨' 짝꿍 레이스에서 김종국와 소유팀이 최종 승리했다.

이날 '런닝맨'은 게스트와 함께 짝꿍 레이스를 진행했다. 게스트로 가수 소유, 위키미키 김도연, 러블리즈 이미주, (여자)아이들우기, 아이즈원 장원영, 배우 김동준이 출연했다.

게스트로 소유를 비롯한 여자 아이돌들이 등장하자 멤버들은 기쁨을 감추지 못했다. 그때 마지막으로 김동준이 나타나자, 전소민과 송지효는 티나게 좋아했다. 특히 전소민은 "좋아하는 연예인 중 한 명"이라며 어쩔 줄 몰라했다.

특히 김동준을 보며 "정말 잘생겼다"고 멤버들에게 중얼거려 급기야 옆에 있던 김동준을 피해 자리를 옮기라는 말까지 들어 웃음을 자아냈다.

또 유재석이 장원영에게 "키가 얼마나 큰 것이냐"고 묻자 장원영은 "지난 번 출연 이후 2~3cm 큰 거 같다"며 "이 때문에 스트레스"라고 말했다.

팀은 세찬-도연, 광수-원영, 종국-소유, 하하-미주, 소민-동준, 재석-우기, 석진-지효로 구성됐다. 팀은 남자 멤버들에게 여자 멤버들이 베팅을 해서 결성됐는데, 송지효는 아무도 베팅하지 않는 지석진에게 "돈 많잖아"라고 말하며 전부 베팅해 시선을 끌었다.

첫번째 게임은 춤을 추다가 이름을 불린 팀이 다른 팀을 밀어내는 '얼음땡 댄싱킹'이었다. 힘으로 뭉친 김종국과 소유는 헬스장을 연상케하는 춤동작을 선보였고, 이광수와 장원영은 큰 키를 이용한 막 춤으로 유재석이 "어우 꼴보기 싫어"라는 말을 내뱉게 만들었다.

전소민은 김동준의 "따스한 눈빛"때문에 춤은 못추고 계속 부끄러워하기만 해, 멤버들로부터 "연애하지 마라"는 야유를 들었다. 와중에 김동준은 브레이크 댄스를 완벽하게 춰서 멤버들의 감탄을 받았다.

김동준과 전소민의 이름이 불리자 김동준은 양세찬의 벨트를 교묘하게 잡고 끌어내는데 성공했다. 김동준은 "미안해요 형"이라고 공손하게 말한 것과 달리 거칠게 게임을 펼쳐 양세찬의 불만을 샀다. 반면 김종국과 소유는 이름이 불리자마자 링 안이 모든 멤버들을 괴력으로 끌어내 멤버들을 공포에 떨게 만들었다.

그런가하면 하하와 미주는 '평범을 거부하는' 춤사위로 스튜디오를 초토화 시켰다. 미주는 춤을 추다가 붙임 머리를 떼어 눈에 가져다 대는 등의 퍼포먼스로 "이길 수 없다"는 반응을 얻었다. 미주의 도발에 우기도 붙임 머리 떼고 추기에 동참했다. 이 모습에 유재석은 "왜 아이돌들은 머리 속에 또 머리가 있냐"며 의아해했다.

두번째로는 철가방 안에 있는 음식을 보지 않고 베팅하는 '복불복 철가방' 게임이었다. 먼저 전소민-김동준이 적은 금액으로 시작했다. 제작진에게 대출을 받아야하는 상황에서 지석진이 자꾸 베팅을 하자, 송지효는 지석진을 때리며 화를 내 지석진이 "돈 많이 벌어오겠다"고 비는 촌극을 빚었다.

또 이광수도 거침없이 베팅해 장원영으로부터 원망을 들었지다. 하지만 최종 낙찰 후 공개된 메뉴가 떡튀순이라는 것이 밝혀지자 장원영은 "괜찮아. 괜찮아"라며 좋아했다.

계속해서 이광수와 장원영은 삶은 달걀을, 지석진과 송지효는 건빵을 베팅했으나 양세찬이 자꾸 스테이를 제안해 작전에 실패했다. 반면 하하와 미주는 교묘한 신경전끝에 지석진에게 높은 가격으로 바바나 우유를 파는데 성공했다.

다음 게임 장소로 이동하는 동안 멤버들은 롤모델에 대한 이야기를 나눴다. 미주는 이효리를, 김동준은 김종국을 꼽았다. 이때 전소민이 "여자들은 남자들 몸 너무 좋은 것 싫어한다"고 말하자 김종국은 네 의견일 뿐이라며 묵살했다. 장원영은 전지현을 꼽았다.

마지막 게임은 전분을 푼 풀장에서 '푹 빠지는 2인 3각' 경기를 벌였다. 2인 3각으로 다리를 묵은 채 상대편 바구니에 공을 넣는 게임이었다. 멤버들은 결승에 올라간 김종국과 소유의 거친 플레이에 '지는 게임'을 원하기 시작했다. 결국 이광수-장원영과의 싸움에서 유재석-우기 팀이 이겨 김종국-송와 맞붙게 됐다.

유재석과 우기는 최선을 다했지만, 예상대로 김종국과 소유가 최종 우승을 차지했다. 유재석-우기 팀은 '졌잘싸'라는 위로의 말을 들었다. 꼴찌가 된 전소민-김동준은 전분 풀장에 누워있는 벌칙을 받았다.

SBS 예능프로그램 '런닝맨'은 매주 일요일 오후 5시에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr