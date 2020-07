'컬투쇼' 박문치 화제…'놀면 뭐하니' 출연 후 "사람들이 알아보기 시작"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 작곡가 겸 가수 박문치가 MBC '놀면 뭐하니' 출연 후 달라진 반응에 대해 전했다.

26일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에는 치스비치(치즈, 스텔라장, 러비, 박문치)가 게스트로 출연했다.

이날 박문치는 "박문치라는 이름으로 활동도 하고 본업은 프로듀서다. 춤추고 끼 있는 스타일은 아니다"라고 자신을 소개했다.

이어 "최근 싹쓰리 '여름 안에서' 편곡도 했다. 음악을 본격적으로 한 것은 2년 정도 됐다"며 엑소 수호, 강다니엘, 정세운 등 유명 아티스트와 작업을 했다고 설명했다.

치스비치 멤버 중 자신이 돋보이는 부분에 대해 "편곡이요. 저만 할 줄 안다"고 설명했다.

앞서 박문치는 MBC 예능 '놀면 뭐하니' 출연 후 실시간 검색어 1위에 이름을 올리는 등 많은 관심을 받은 바 있다.

이에 DJ 김태균은 박문치에게 "'놀면 뭐하니?' 출연 이후 사람들이 많이 알아보느냐. 달라진 점이 있다면 알려달라"고 질문했다. 이에 박문치는 "민망한 상황에서 사람들이 날 알아본다"고 답했다.

그는 "속옷 가게에서 점원 분이 영수증 주면서 '음악 잘 듣고 있다'고 말씀하신다"고 했다.

이어 "'치스비치' 세팅 후에 마트에 갔는데 'TV랑 완전히 딴판이네요'라고 하시더라. 그때는 '감사하다'고 말했는데 아직도 무슨 뜻인지 잘 모르겠다"고 일화를 전했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr