'나혼자산다' 측 "화사 의상, 특정 문화 연관 의도 없다" 해명

[아시아경제 박희은 인턴기자] MBC '나혼자산다' 측이 일부 해외 팬들이 화사의 의상을 두고 제기한 논란에 대해 "인종차별 의도가 전혀 없었다"고 밝혔다.

앞서 지난 15일 '나혼자산다'의 스핀오프 프로그램인 '여은파'(여자들의 은밀한 파티)에 출연 중인 가수 화사, 코미디언 박나래, 모델 한혜진은 '나혼자산다' 공식 유튜브 채널을 통해 라이브 방송을 진행했다.

당시 화사는 '여은파'의 컨셉에 맞춰 독특한 무늬의 상의와 머리끈을 착용하고 있었다. 이 가운데 일부 외국 팬들은 화사가 착용한 의상이 나이지리아 전통 의상을 연상케 한다며, 해당 국가의 전통 의상을 우스꽝스럽게 재현해 입는 등 인종차별 의도가 있는 것 아니냐는 의문을 제기했다.

이에 25일 '나혼자산다' 측은 공식 유튜브 채널에 게재된 해당 영상에 장문의 영문 댓글을 달아 명확한 입장을 밝혔다.

제작진은 "화사가 착용한 의상은 화사가 우리 프로그램에서 자주 입는 한국적인 사우나 룩에서 비롯된 것임을 분명히 하고 싶다. 우리는 특정 국가의 전통 의상을 우스꽝스럽게 보여줄 의도가 없었다"고 밝혔다.

이어 "일부 시청자 분들이 화사의 옷이 나이지리아 전통 의상이라고 잘못 생각했다는 걸 알게 됐다"면서 "우리 쇼의 장르가 코믹이다 보니 일부에서는 전통 의상을 우스꽝스럽게 보이게 하는 것이 인종차별로 이어질 수 있다고 우려하고 있다"고 했다.

그러면서도 "화사의 의상을 특정 문화와 연관시킬 의도가 전혀 없었다"고 강조했다.

제작진은 "이것이 우려에 대한 설명이 될 수 있기를 바란다"며 "프로그램을 지지해주고 성원해주신 팬들에게 감사를 전한다"고 덧붙였다.

한편 화사, 박나래, 한혜진은 '여은파'를 통해 털털하고 자연스러운 모습으로 방송에 재미를 더하고 있다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr