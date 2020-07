항공업 '빅딜' 난기류 여전…HDC현산, 금호에 "재실사 하자"

[아시아경제 유제훈 기자] 항공업계 주요 인수합병(M&A)이 난기류를 겪는 가운데 '빅 딜'로 분류되는 아시아나항공 M&A도 장기 표류하는 모양새다.

26일 업계에 따르면 HDC 현산은 이날 입장문을 내고 "지난 4월 이후 10여차례에 걸친 정식 공문을 통해 재점검이 이뤄져야 할 사항에 대해 전달했으나 100여일이 지난 현재까지도 자료는 물론 기본 계약서조차 받지 못했다"면서 "내달 중순부터 12주 가량의 재실사를 제안한다"고 밝혔다.

이번 입장표명은 HDC현산이 지난달 '재협상'을 요구한 이후 약 한 달 반 만에 내놓은 것이다. 그간 금호산업 등은 인수 선행조건이 충족됐다면서 거래 종결을 요구해왔다.

HDC현산은 재점검 해야 할 주요사안으로 꼽은 내용은 ▲2019년 내부회계 관리제도에 대한 외부감사인의 '부적정' 의견 ▲부채 2조8000억원 확대, 1조7000억원 차입 ▲영구채 추가발행으로 매수인의 지배력 약화 가능성 ▲기내식 관련 계열사 부당지원 문제 ▲계열사간 저금리 차입금 부당지원 문제 ▲라임자산운용 사모펀드 투자손실 문제 ▲포트코리아 런앤히트 사모펀드를 통한 계열사 부당지원 문제 등이다. HDC현산은 "이러한 점을 살펴봐야 거래 종결의 선행조건이 충족됐는지 여부를 합리적으로 확인할 수 있을 것"이라고 강조했다.

업계에선 HDC현산이 금호산업 측의 주장과 달리 선행조건이 이행되지 않았다는 점을 분명히 한 만큼 향후 벌어질 분쟁을 대비, '명분쌓기'에 돌입한 것이 아니냔 관측도 제기된다. HDC현산은 입장문을 통해서도 "최근 금호산업과 아시아나항공이 근거없이 일방적으로 거래종결일을 지정, 당 컨소시엄에 통보했다"면서 "거래 종결 노력보다는 계약 해제를 내부적으로 결정하고 이를 위한 준비만 해온게 아닌가 하는 합리적 의구심 마저 든다"고 지적했다.

HDC현산은 또 "금호산업과 아시아나항공의 계약해제권 주장은 전혀 근거가 없다"면서 "향후 이해당사자 사이 신뢰를 기반으로 진정성 있는 논의가 진행 돼 거래가 성공적으로 종결되길 희망한다"고 강조했다.

