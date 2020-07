광주시, 신임 정무수석보좌관에 이남재씨 임명

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 신임 정무수석보좌관에 이남재(53)씨를 임명한다고 26일 밝혔다.

정무수석보좌관은 중앙정부와 지방정부간 가교 역할을 수행하고, 시의회와 시민사회, 언론과의 소통창구 역할을 하면서 시장을 보좌하는 역할을 수행하게 된다.

임기는 1년이고 업무능력과 성과에 따라 지방자치단체장의 임기 만료일 범위 내에서 1년 단위로 연장이 가능하다.

신임 이남재 정무수석보좌관은 더불어민주당 전략기획위 부위원장 출신으로, 서강대학교에서 정치외교학을 전공하고 광주전남 상생발전위원회 자문위원, 참여자치21 운영위원, 전남대 5·18연구소 연구위원, 전라남도 정책특별보좌관 등을 역임했다.

최근에는 ‘광주CBS 라디오 CBS매거진’, ‘KBC 광주방송 시사터치 따따부따’ 등 시사평론 방송인으로 활동했다.

시는 정당, 시민단체 등에서의 다양한 정무적 경험과 지역현안 시사평론 활동을 바탕으로 국회 및 시의회, 언론, 시민사회단체 등과 상시적 소통·협력 강화는 물론 광주시정 전반에 대한 대시민 소통 강화에도 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 전망했다.

광주시 관계자는 “신임 정무수석보좌관은 다양한 정무활동 경험을 통한 전문성과 도전적이고 창의적인 시각을 겸비하고 있어 광주시정에 대한 정책제안 및 시정보좌 역할을 수행할 적임자로 판단했다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr