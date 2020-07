[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 동신대학교(총장 최일)는 코로나19 확산을 막기 위해 오는 10월 28일로 예정된 2021학년도 수시모집 면접을 비대면으로 진행한다고 26일 밝혔다.

동신대는 올해 수시에서 41개 학과, 1,605명을 선발하는데 이 중 36개 학과는 면접(학생부 교과 전형)을 거쳐 764명을 모집한다.

비대면 면접은 웹캠이 있는 컴퓨터나 스마트폰이 있으면 어디서든 편리하게 응시할 수 있다.

최일 동신대 총장은 “코로나19로 인한 불안감을 해소하기 위해 면접 시험을 비대면으로 치르기로 했다”며 “수험생들의 불편이 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

