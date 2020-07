[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 4층 로사케이 핸드백매장에서 최근 작은 가방이 인기를 끌고 있는 가운데 여름철 필수아이템 선글라스 보관이 어려워 가방에 걸 수 있는 걸이형 보관 케이스를 선보이고 있다. 선글라스 걸이형 보관케이스는 로사케이의 대표상품 모노그램 패턴의 가방과 함께 연출하면 한층 더 멋스러운 패션을 연출할 수 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr