[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평군(군수 이상익)은 드림스타트 아동에게 무료 안경을 지원한다고 26일 밝혔다.

시력이 저하된 지역 드림스타트 아동 45명을 대상으로 내달 31일까지 진행한다.

군은 지역 안경전문점인 윤안경(대표 윤영재)·엘리트안경점(대표 정찬중)의 일부 후원(30%)을 받았다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr