北 "코로나19 감염 의심 탈북민 월북"..정부 "확인 중"

[아시아경제 구채은 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 감염된 것으로 의심되는 탈북민이 개성을 통해 월북했다는 북한의 주장에 대해 우리 정부는 “확인 중”이라고 밝혔다.

26일 북한 조선중앙통신은 김정은 노동당 위원장 주재하에 당 중앙위원회 정치국 비상확대회의가 열린 사실을 보도하며 “개성시에서 악성비루스(코로나19)에 감염된 것으로 의심되는 월남 도주자가 3년 만에 불법적으로 군사분계선을 넘어 7월 19일 귀향하는 비상사건이 발생했다”고 밝혔다. 그러면서 개성을 봉쇄하고 김정은 북한 노동당 위원장 주재하에 당 중앙위원회 정치국 비상확대회의가 열어 국가비상방역체계를 최대 비상체계로 격상했다고 밝혔다.

북한의 갑작스러운 보도에 우리 군과 통일부, 국가정보원은 보도의 진의를 파악하기 위해 확인에 나선 것으로 전해졌다. 먼저 북한의 주장대로 월북이 있었는지, 월북이 있었다면 어떤 경로로 월북했는지 확인이 필요한 상황이다. 탈북민은 정착지원 교육기관인 하나원에 입소해 3개월간 사회 적응 교육을 받은 후, 5년 동안 경찰의 거주지 신변 보호를 받는다.

