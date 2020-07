금천구, 취약계층 대상 마스크 40만매 지원

동주민센터 통해 1인당 KF94 마스크 27매씩 무료배부· 사회복지거주시설 거주자에게는 1인당 KF94 마스크 50매씩 배부... 지난 3월부터 저소특 취약계층 대상 마스크 총 70만매 지원

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산으로 주민불안이 지속되고 있는 가운데 마스크 구매가 어려운 저소득층과 복지시설 거주자에게 마스크 40만매를 무료로 배부한다.

구는 7월 중으로 각 동주민센터를 통해 기초생활수급자, 차상위복지대상자, 한부모가정 등 저소득 취약계층 1만3000여명에게 1인 당 KF94 마스크 27매씩 배부, 사회복지시설 거주자 70여명에게 1인 당 50매씩 지원할 예정이다.

구는 지역 저소득 취약계층 1만3000여명을 대상으로 지난 3월부터 1, 2차에 나눠 1인 당 KF94마스크 23매씩 총 30만매를 배부한 바 있다. 마스크, 소독제 등 방역물품이 추가 확보 되는대로 취약계층 주민들에게 추가 지원할 계획이다.

유성훈 구청장은 “최근 곳곳에서 코로나19 재확산 조짐을 보임에 따라 구민들의 불안감이 날로 높아지고 있다”며 “코로나19 2차 펜데믹 등 만일의 사태에 대비해 방역물품 수급에 차질이 없도록 철저히 준비해 나가겠다”고 말했다.

자세한 사항은 금천구 각 동주민센터로 문의하면 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr