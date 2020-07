'놀면 뭐하니' 유재석X광희-이효리X코쿤-비X마마무 솔로곡 기대UP...'다시 여기 바닷가' MV 공개(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 25일 오후 방송된 MBC '놀면 뭐하니'에서 싹쓰리 타이틀곡 '다시 여기 바닷가' MV가 공개됐다.

이날 '놀면 뭐하니'에서는 싹쓰리의 데뷔 준비 에피소드가 계속 이어졌다. 먼저 싹쓰리는 지난 회 열심히 연습한 타이틀곡 '다시 여기 바닷가'의 뮤직비디오 촬영에 돌입했다. 90년대 컨셉에 맞게 의상을 갖춰입고 상큼한 퍼포먼스를 소화해 낸 세 사람은 모니터링에 들어갔다.

이효리는 공손하게 손을 모으고 카메라를 향해 손을 뻗는 유재석에게 "손 좀 벌려라"고 지적했고, 이에 유재석은 "공손하게 해야지"라고 모범적인 대답을 내놨다. 또 유재석은 카메라를 향해 끼부리며 들이대는 비와 이효리를 보고 "얘네들 봐라. 좋은데"라고 말하고 흐뭇해했다.

또한 이날 방송에서는 싹쓰리 최초 인터뷰를 위해 섹션TV 리포터 박슬기가 출연했다. 박슬기는 준비한 질문지를 속사포 같은 진행솜씨로 클리어했고, 유재석은 "어디 가야하냐. 왜 이렇게 말이 빠르냐"며 감탄했다.

비는 인터뷰를 하기 전 "느낌이 이상하다"고 말했고, 유재석은 "추억여행('섹션TV는 올해 초 종영) 가는 거 같지 않냐. 섹션에 나와야 본격적으로 연예인이다"라고 언급했다. 그러자 비는 "맞아. 나 섹션TV에 나오는 게 소원이었다"고 털어놨다.

박슬기의 재치있는 질문과 싹쓰리의 텐션 높은 답변들이 오고 간 후, 마지막으로 박슬기는 "이상순씨가 서울 활동에 대해 걱정하지 않냐"고 물었다. 이효리는 고개를 끄덕이며 "많이 걱정한다. 늘 물가에 내놓은 어린아이 같다면서 자기가 없으면 사고를 친다면서"라고 답했다.

이때 유재석이 "원래 그룹 데뷔할 때는 이런거 노코멘트 하지 않냐"고 지적했고, 이효리는 "사귀는 거? 비밀로 하나?"고 물었다. 그러자 유재석은 박슬기에게 "당분간 우리 비밀로 해달라"고 말해 박슬기를 웃음짓게 만들었다. 비는 "저 딸 둘 있는데 나중에 특종으로 드리겠다"고 말했다.

인터뷰가 끝난 후 이번엔 멤버들 각자 솔로곡 준비도 그려졌다. 유재석은 박토벤을 만나 '두리쥬와'를 녹음했다. 와중에 광희가 등장했다. 박토벤은 "둘이 하면 잘 어울릴 것 같아서 불렀다"고 설명했다. 그래서 두사람은 듀엣으로 녹음을 하게 됐다.

이효리는 코드쿤스트와 솔로 작업을 했다. 이효리가 중저음으로 노래를 시도하자, 코드쿤스트는 "너무 좋다. 다들 고개 끄덕이고 있다. 완벽하다"며 만족감을 드러냈다.

한편 비는 솔로곡에 마마무를 초대했다. 마마무와 만난 비는 "이 곡은 마마무와 하는 게 베스트일 것 같다고 강력하게 주장했다"며 고마운 마음을 전했다. 비는 환상의 더블링과 추임새를 선보였고, 마마무와 서로 "너무 좋다"며 훈훈한 녹음을 이어갔다.

솔로곡 준비 과정을 맛 본 후, 싹쓰리 멤버들은 나머지 뮤직비디오 촬영을 이어갔다. 또한 모니터링을 하며 시원섭섭한 감정을 나누기도 했다. 방송 엔딩에선 싹쓰리의 '다시 여기 바닷가' 공식 MV로 마무리했다.

MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니'는 매주 토요일 오후 6시 30분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr