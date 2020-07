'도레미마켓' 엑소 백현, 장범준 '무서운 짝사랑' 완벽한 받쓰 '원샷' 주인공

[아시아경제 강혜수 기자] 25일 오후 방송된 tvN '놀라운 토요일-도레미마켓'에서 백현이 역대급 받쓰로 원샷의 주인공이 됐다.

이날 '놀라운 토요일-도레미마켓'에는 엑소 백현, 찬열, 카이가 게스트로 출연했다. 세사람은 놀토 멤버들과 함께 김치치즈덮밥돈가스를 걸고 받쓰에 도전했다.

MC 붐은 "엑소는 '놀토' 받쓰 지분율이 높다"면서 "6번 나왔는데 성공률이 굉장히 낮다. 3승 3패인데 특히 찬열 파트가 굉장히 많이 나왔다"고 말했다.

이에 찬열은 "내 파트 못 맞히는 거 보고 반성 많이 했다"면서 이번에 세훈이와 낸 앨범 녹음할 때 발음을 또박또박하게 녹음했다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

문제의 소절을 듣고 받쓰를 공개하는데, 찬열은 거의 빈 칸인 반면 백현은 빼곡하게 가사를 적어 멤버들의 감탄을 자아냈다. 또한 가사를 읽을 때 안정적인 음정과 여유로 감탄을 자아냈다.

멤버들은 "정답이다!"라고 외쳤고, 붐은 "연습을 하고 오신 것 같다"라고까지 말했다. 카이는 "맞힌 거 아니냐"며 백현의 가사를 열심히 베껴적어 붐의 지적을 받았다.

결국 이날 원샷의 주인공은 역대급 받쓰를 성공한 백현이 되었다.

tvN 예능프로그램 '놀라운 토요일-도레미마켓'은 매주 토요일 오후 7시 40분에 방송된다.

