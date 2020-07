'불후의 명곡' 정미애 "임신 6개월차, 넷째 태명은 축복이…남편 외조에 감동"

[아시아경제 박희은 인턴기자] '불후의 명곡' 정미애가 넷째 임신 소식을 전했다.

25일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡 - 전설을 노래하다'에서는 여름특집 3부작 중 2탄 '여름특집 2탄 - 서머 퀸 가요제' 특집으로 가수 송가인, 정미애, 홍자, 정다경, 숙행, 김소유가 출연했다.

이날 방송에서 정재형은 정미애에게 "제가 듣기에 너무 기쁜 소식이 있다더라"라고 물었고, 정미애는 "사실 제가 넷째를 임신했다"고 밝혀혔다.

그는 "사실 지난번 '가족 특집'에서 남편과 나왔었을 때 임신 초기였다"며 "당시 입덧이 굉장히 심한 시기라 조심했었다"고 전했다.

또, 정미애는 넷째 임신 중 남편의 외조에 감동받은 적이 있다고 밝혔다. 그는 "제가 입덧 때문에 마시는 차가 있었는데, 그 차가 떨어진 것을 알게 됐다. 그런데 냉장고 안에 그 차가 놓여져 있더라. 남편이 준비해 준 것"이라며 "그런 거에 감동을 받는다"고 남편의 배려에 대한 고마움을 전했다.

이어 정미애는 "임신 6개월 차라 배가 많이 불렀다. 실수없이 준비한 것 잘 했으면 좋겠다"고 포부를 전했다. 그러자 송가인은 "태명이 축복이다"라고 소개했고, 정미애는 "축복을 줄까"라며 이번 무대의 좋은 결과를 기대하는 듯한 반응을 보였다.

앞서 정미애는 가족 특집에서 남편과 함께 출연해 첫 승을 거뒀다. 이를 두고 정미애는 "기분이 되게 좋더라. 그 후에 남편이 아주 들떠있다"고 소감을 밝히기도 했다.

