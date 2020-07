'불후의 명곡' 송가인 "우승 욕심 없다"...문희준 "무대에 어마어마한 물량 쏟아부었다" 폭로

[아시아경제 강혜수 기자] 25일 오후 KBS2 '불후의 명곡-전설을 노래하다'에 송가인이 출연, 트로트 여신다운 역대급 무대를 선보였다.

이날 '불후의 명곡'은 여름특집 2탄 '서머퀸 가요제'로 꾸며졌다. 출연자는 송가인, 정미애, 홍자, 정다경, 숙행, 김소유였다.

송가인은 "미스 트롯 멤버들과 같이 나오니까 든든하다"며 "여름에 시원하게 노를 저어볼까해서 '처녀 뱃사공'과 민요 '뱃노래'를 준비했다"고 밝혔다. 이어 "오케스트라와 엄청난 인원이 나온다. 친오빠가 하는 국악그룹과 함께 무대를 꽉꽉 채웠다"고 무대에 대한 자부심을 드러냈다.

그러나 스튜디오에서는 "상에 대한 마음을 놨다. 이미 상을 한 번 탔으니까 모든 분들에게 기회가 갔으면 좋겠다"고 우승에 대한 집착이 없을 밝혔다. 이에 문희준은 "말씀은 그렇게 하셨는데 무대에 어마어마한 물량을 쏟아부었다고 들었다"고 폭로해 스튜디오를 들썩이게 만들었다.

KBS2 음악예능프로그램 '불후의 명곡-전설을 노래하다'는 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr