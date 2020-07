[아시아경제 이정윤 기자] 최근 악플러들을 고소한 그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 경찰에 출석해 조사를 받았다.

24일 김희철은 서울 강남경찰서에 고소인 자격으로 출석해 2시간가량 조사를 받았다.

앞서 지난 22일 김희철은 자신의 인스타그램에 "선처없다"는 글과 함께 지난 22일 서울중앙지검에 제출한 고소장 사진을 게재했다.

이어 김희철은 "설령 합의 하더라도 모두 변호사에게 줄 것"이라며 "여기서 멈추지 않고 악플러들 계속 잡겠다"라며 강력 처벌 의사를 내비쳤다.

