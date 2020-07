'나혼산' 성훈, 손담비에 "운전 잘하네" 머리 쓰담…박나래 "사내연애 금지"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 개그우먼 박나래가 '나혼자산다'의 사내연애 금지 조항을 재차 강조해 웃음을 안겼다.

24일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 복숭아 농가로 향하는 무지개 회원들의 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 기안84-장도연, 손담비-성훈이 함께 차를 타고 복숭아 농가로 향했다. 성훈은 자신을 픽업하러 온 손담비가 정지선에 맞춰 정확하게 차를 세우자 "이제 운전 잘하네"라며 손담비의 머리를 쓰다듬어 칭찬했다.

VCR을 보던 무지개 회원들은 성훈에게 해명을 요구했다. 성훈은 "친하니까 할 수 있는 것"이라며 당황했고, 장도연은 "친하다고 뒷통수를 만지냐"고 물었다.

또한, 성훈은 한껏 긴장하며 운전하는 손담비에게 중간 집합 장소인 휴게소까지만 가자며 자상히 챙기는 모습도 보였다. 스튜디오의 출연진들은 손담비와, 성훈의 모습을 보면서 "연예인들 몰래 데이트 하는 것 같다", "운전 강습받는 연인처럼 달달하네"라고 반응했다.

이에 박나래는 손담비와 성훈에게 "여러분들이 잊고 계신 것 같은데 '나 혼자 산다'에서는 사내 연애 금지다"고 강조했다.

이어 "난 또 누구 보내는 꼴은 못 본다. 오래오래 보고싶다"라며 방송에 재미를 더했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr