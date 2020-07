'폭풍 트윗' 트럼프 "올리고 자주 후회한다"

[아시아경제 임온유 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령도 자신이 올린 트윗 때문에 "자주 후회한다"고 말했다.

트럼프 대통령은 24일(한국시간) 미국 바스툴스포츠와의 인터뷰에서 "생각이 나는 대로 즉시 트윗을 올리면 기분이 좋지만, '정말로 그런 글을 올렸습니까?'라고 묻는 전화가 걸려오기 시작한다"며 이같이 말했다고 AP통신이 보도했다.

특히 트럼프 대통령은 리트윗 문제로 골치 아픈 일이 생긴다고 토로했다.

트럼프 대통령은 최근 백인우월주의 구호인 '백인의 힘'(white power)이 나오는 영상이나 반유대주의 관련 게시글을 리트윗해 여론의 비판을 받았다. 또 정부에 대한 '소신 발언'으로 미운털이 박힌 앤서니 파우치 국립보건원 산하 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장을 겨냥, '파우치를 잘라라'(FireFauci)라는 해시태그가 달린 트윗을 리트윗해 논란이 일었다.

트럼프 대통령은 리트윗과 관련해 "(트위터에서) 좋아 보이는 걸 발견하지만 (그에 대해) 자세히 알아보진 않는다"고 말했다.

트럼프 대통령은 편지를 쓰고, 보내기 전까지 다시 곱씹으면서 온종일 기다리던 옛날과는 달라졌다며 "우린 트위터에서 그러지 않는다"고 말했다.

