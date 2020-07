[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 24일 오후 신길8 재정비구역 건설현장에서 안전관리 상태를 집중 점검했다.

채 구청장은 이날 당산나들목 육갑문, 지식산업센터 건설현장, 도림2 빗물펌프장, 신길8 재정비구역 건설현장을 방문, 안전장비의 작동상태와 관리 여부, 이물질 제거 등 관리상태와 안전관리계획 수립 여부 등을 종합적으로 살폈다.

또 관계자에게 재해 발생 시 신속한 대응체제를 구축해 피해를 최소화할 수 있도록 최선을 다해줄 것을 당부했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr