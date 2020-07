[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 하희라가 최근 근황을 전했다.

하희라는 24일 자신의 인스타그램에 계정에"'혼밥'. 네 식구 아침 먹는 시간이 다 다르다 보니. 정신없이 준비하고 나 먼저 식사. 하루 다섯 번 차릴 때도 있지만 그래도 함께함에 감사"라는 글과 함께 사진을 게시했다.

공개된 사진에는 하희라가 직접 요리한 김치찌개, 멸치볶음, 마파두부 등이 먹음직스럽게 담겼다.

하희라는 "얘들아 일어나서 같이 먹자"라고 덧붙였지만 결국 일어나지 않은듯 혼자 밥을 먹는 모습이다.

누리꾼들은 "맛있어 보이네요. 저도 오이지 완전 좋아해요" 등 하희라 요리 실력에 감탄하는 반응을 보였다.

한편, 하희라는 배우 최수종과 지난 1993년에 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

현재 tvN 새 월화드라마 '청춘기록'에서 박보검 엄마 한애숙 역을 맡아 촬영하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr