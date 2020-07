[오늘날씨] 내륙 비 주춤…강원영동 집중호우

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 토요일인 25일은 전국이 대체로 흐린 가운데 일부 지역에서 비가 내리겠다.

오후 6시쯤 대부분 지역에서 비가 그치겠으나, 경북북부동해안과 강원영동에는 많은 비가 이어지겠다.

특히 강원영동에는 오는 26일까지 비가 장시간 이어지면서 300mm 이상의 매우 많은 비가 오는 곳이 있겠으니 비 피해에 각별히 유의해야겠다.

지역별로 보면 아침 최저기온은 △서울 21도 △춘천 21도 △강릉 21도 △대전 21도 △대구 21도 △부산 21도 △전주 21도 △광주 21도 △제주 23도로 예보됐다.

낮 최고기온은 △서울 28도 △춘천 27도 △강릉 25도 △대전 27도 △대구 27도 △부산 25도 △전주 27도 △광주 26도 △제주 26도 등으로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'으로 예보됐다.

기상청은 "최근 많은 비가 내려 지반이 약해진 가운데, 추가적으로 내리는 비로 인해 저지대와 농경지 침수, 산사태, 축대붕괴 등 비 피해가 없도록 유의하기 바란다"면서 "특히, 매우 강한 비가 내리면서 하천이나 계곡의 물이 짧은 시간에도 갑자기 불어날 수 있으니, 산간이나 계곡 등의 야영객들은 안전사고에 각별히 유의하기 바란다"고 전했다.

