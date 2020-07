[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주시내 한 고등학교에서 학생과 교직원 등 66명이 식중독 증세를 보여 보건당국이 역학 조사에 나섰다.

24일 경북도교육청에 따르면 이 학교에서는 지난 22일 학생 41명과 교직원 5명이 설사와 복통 등 식중독 증상을 보였다. 23일 추가 확인 결과, 식중독 증상자는 모두 66명으로 늘어났다.

이 중 46명이 통원 치료를 받은 후 회복했고, 나머지 20명은 치료를 받고 있다. 학교 측은 급식을 중단하는 한편 24~29일 치러질 예정이었던 기말고사를 28~31일로 연기했다.

경북도교육청 관계자는 역학 조사와 관련 "간이 검사에서 일부 장흡착성 대장균이 나왔으나 정확치 않아 정밀검사를 하고 그 결과를 기다리고 있다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr