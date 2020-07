코스피, 3일 연속 내리며 2200선 턱걸이 마감… 코스닥 700선 회귀

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 1% 가까이 하락한 가운데 2200선에 턱걸이하며 한 주를 마쳤다. 코스닥 지수 역시 하루 만에 700선으로 내려앉으며 장을 마쳤다.

24일 코스피는 전일 대비 15.75포인트(0.71%) 하락한 2200.44로 마감했다. 이날 하락 출발한 코스피는 오전 장에서 등락을 반복하며 혼조세를 보이다 12시께 하락 전환한 이후 0.5% 안팎의 하락폭을 유지하다 장을 마쳤다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 기관 투자자가 3637억원 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 반면 개인과 외국인 투자가는 각각 2858억원, 839억원 순매수했다.

업종별로는 의료정밀(-2.35%), 운송장비(-1.67%), 통신업(-1.59%) 등은 내렸고, 건설업(0.19%), 전기,전자(0.04%) 등은 소폭 올랐다.

시가총액 상위 종목들 중에선 SK하이닉스(1.58%)와 삼성전자(0.18%) 등이 상승한 반면 현대모비스(-3.78%), LG화학(-3.01%), 삼성SDI(-2.59%), 삼성바이오로직스(-2.58%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 5종목을 포함해 270종목이 올랐고, 하한가를 기록한 1종목을 포함해 583종목은 내렸다. 53종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수 역시 하락하며 장을 마쳤다. 이날 하락 출발한 코스닥 지수는 오전 장에서 혼조세를 보이며 상승과 하락을 반복하다 코스피시장과 마찬가지로 정오께 하락 전환했다. 이후 줄곧 1% 이내의 하락폭을 유지하다 코스닥 지수는 전 거래일 대비 6.89포인트(0.86%) 내린 794.80으로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 외국인과 기관 투자자가 각각 1253억원, 427억원 순매도했고, 개인 투자자는 1864억원 순매수했다.

업종별로는 제약(0.99%), 기타제조(0.25%), 비금속(0.23%) 등이 올랐고, 일반전기전자(-2.38%), 종이,목재(-2.30%), 소프트웨어(-2.26%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 콜마비앤에이치(2.66%), 리노공업(1.66%), 셀트리온제약(0.24%) 등이 상승했다. 반면 에코프로비엠(-4.31%), 알테오젠(-4.16%), 케이엠더블유(-3.10%), 스튜디오드래곤(-2.74%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 2종목을 포함해 346종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 907종목은 내렸다. 82종목은 보합을 기록했다.

