"U+뮤직에서 벨소리·연결음·음원 원하는 조합 골라 쓰세요"

LG유플러스, U+뮤직 '벨음세곡' 신규 상품 출시

8월20일까지 6종 가입하면 경품 제공 이벤트

[아시아경제 한진주 기자] LG유플러스가 벨소리·통화연결음·음악 스트리밍 서비스 중 원하는 상품만 합산해서 쓸 수 있도록 신규 상품을 추가하고 서비스를 개편했다.

24일 LG유플러스는 모바일 벨소리·통화연결음·스트리밍 음원 서비스 등을 제공하는 U+뮤직에서 신규 상품을 신규 출시하고 가입 고객을 대상으로 경품 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

신규 상품인 '벨음세곡' 서비스는 통화연결음 월정액과 벨·통화연결음을 합해 3건을 이용할 수 있다. 가격은 월 2200원(VAT 포함)이다. 매월 벨소리나 통화연결음을 바꾸고 싶은 가입자들에게 유용하다.

통화연결음 이용만 원하는 고객은 월 1540원(VAT 포함)에 통화연결음 월정액과 통화연결음 1건을 제공하는 '통화연결음+매달1곡' 서비스를 사용하면 된다. 스트리밍 음원 서비스 ‘지니뮤직’과 통화연결음, 벨소리까지 통합된 '뮤직벨링' 상품은 월 8800원(VAT 포함)에 이용 가능하다.

U+뮤직에서는 이 밖에도 ▲벨음모아(월 2200원, VAT별도) ▲인사말 통화연결음+매달1곡(월 1540원, VAT별도) ▲지니뮤직 마음껏 듣기 등 총 6종의 서비스를 제공한다.

신규 상품 출시를 기념해 8월20일까지 U+뮤직 6종 서비스에 가입하면 추첨을 통해 문화상품권, 커피 등의 경품을 제공한다. 뮤직벨링 앱(App) 또는 모바일 웹에서 가입할 수 있고 기간 내 가입하면 경품 이벤트에 자동 응모된다. 당첨 여부는 9월1일부터 공지사항에서 확인할 수 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr