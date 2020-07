수돗물 유충, 어디서 왔고 어떻게 해야 할까?

[아시아경제 이진경 기자] 우리가 씻고 마시는 수돗물에서 벌레가 나왔다면 어떻게 해야 할까요? 인천, 시흥, 화성 등 비상이 걸렸습니다. 수돗물에 깔따구 유충이 나왔다는 신고가 접수되어 관련 기관에서 조사가 진행되고 있습니다. 도대체 이 벌레는 무엇이며 어떻게 나왔고 계속 사용해도 될까요?

