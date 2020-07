함양군, 제1기 신규공직자 역량강화 아카데미 개최

민원응대, 공직가치, 조직 활성화, 인문소양 등 다양한 분야로 나눠 진행



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 농업기술센터에서 신규 공무원들의 역량 강화를 위한 ‘제1기 신규공직자 역량 강화 아카데미’ 개강식을 하고 1차 교육을 시작했다고 24일 밝혔다.

이번 교육대상은 최근 임용 3년 이내 신규직원 140여명으로 7월~12월까지 매월 2회씩 총 12회차 교육을 할 계획이다.

교육과정은 실무역량을 높일 수 있는 회계, 예산편성집행, 보조금 절차 및 정산 등 실무과정과 친절, 민원응대, 공직 가치, 조직 활성화, 인문 소양 등 공직생활에 필요한 다양한 분야로 나눠 진행하게 된다.

특히 기존의 하향식 교육과정 편성방식에서 벗어나 신규자 대표 10명으로 사전 커리큘럼 의견을 수렴하고, 교육과정 설계단계부터 신규직원들과 함께 논의해 연중 교육 커리큘럼을 완성했다.

이번 1회차 교육은 함양 부군수의 바람직한 공무원의 자세라는 주제의 특강을 시작으로 회계실무 및 예산의 집행, 보조사업의 절차 및 정산검사 등에 대해 실무교육이 시행됐다.

이날 서춘수 함양군수는 “신규공직자라면 누구나 자기역량 개발은 물론 적극적 사고방식으로 업무를 처리하고, 주변을 돌아볼 줄 아는 직원이 되었으면 한다”며 “이번 교육을 바탕으로 초심을 잃지 않고 군민 행복과 군정 발전을 위해 최선을 다해 주길 바란다”고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr