산업은행, 신산업 혁신기업에 상반기 1조원 자금 지원

"새로운 심사체계 적용해 혁신기업 지원 확대"

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행은 올 상반기 신산업 혁신기업에 1조원의 자금을 지원했다고 24일 밝혔다.

산업은행은 지난 2018년 8월 기업의 혁신성, 성장잠재력 등을 분석하는 신산업 혁신기업 심사체계를 도입, 운용하고 있다. 이를 통해 현재까지 정책적으로 육성하고자 하는 전자상거래 등 비대면 산업, 시스템 반도체, 바이오, 미래차 등 BIG 3 분야, 문화ㆍ지식서비스 산업 등 혁신적인 중소ㆍ중견기업에 대해 누적 40건, 금액으로는 1조5000억원을 지원했다.

특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발생으로 금융 여건이 악화된 올 상반기에도 고객 중심의 신산업 심사를 운영해 혁신기업에 대한 21건, 1조원을 지원(중소기업 16건, 7000여억원)했다.

산업은행은 과거 영업실적, 담보 위주의 심사관행에서 벗어나 신기술ㆍ비즈니스 모델의 혁신성, 산업ㆍ시장파급효과, 미래성장잠재력과 시장 평판내용 등을 종합분석하는 방법으로 심사 패러다임을 전환했다고 설명했다. 또 심사방식에 있어서도 기업이 직접 참여하는 오픈심사제, 해당분야 시장전문가가 참여하는 다면심사제 등을 운용하고 있다.

이와 함께 리스크가 높은 신산업의 특성을 고려해 신산업 혁신기업 심사를 전담하는 전문화된 '신산업 심사단' 운용을 통해 혁신성, 성장잠재력은 인정받았으나 현재 사업화 진행중이거나 시장초기단계 등으로 영업활동 관련 매출이나 현금흐름 창출이 미미한 기업에 필요자금을 적시에 지원하는 체계를 강화했다.

산업은행 관계자는 "이 같은 혁신기업 지원체계를 통해 포스트 코로나 시대에 미래 유망 신산업 혁신기업 육성을 적극 지원할 것"이라고 강조했다.

