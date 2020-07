주식투자의 가장 근본적인 기본원리는 번식경제학

[아시아경제 심나영 기자] 주식투자 비법을 조목조목 짚은 책이 나왔다. '여의도 증권가의 괴물'이라는 별핑을 가진 저자 정동희씨는 오는 8월 출간할 '야생 주식 전쟁, 잔인한 번식 경제학'에서 주식시장과 번식경제학의 원리를 접목시켰다. 저자는 "주식투자의 가장 근본적인 기본원리는 번식경제학"이라고 소개했다. 그는 주식으로 성공하려면 '버리기 연습'부터 해야한다고 강조했다. 저자는 지난해 상반기에 '3시 코리아 : 대한민국의 경제시각을 알면 위기 속에 기회가 보인다'에 이어 '3시 코리아Ⅱ':2022년 투자전략을 위한 정치변수를 보다'를 출간했다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr