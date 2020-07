김수현·서예지가 탄 車…볼보, '사이코지만 괜찮아'에 XC90·S90 협찬

[아시아경제 김지희 기자] 볼보자동차코리아가 드라마 ‘사이코지만 괜찮아'에 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV) XC90, 다이내믹 세단 S90 등 인기 차량을 협찬한다고 24일 밝혔다.

토일드라마 ‘사이코지만 괜찮아’는 정신 병동 보호사 문강태(김수현)와 동화 작가 고문영(서예지)이 서로의 상처를 치유해가는 과정을 그린 로맨틱 코미디 드라마다. 첫화부터 가구 평균 시청률 6.1% 및 최고 시청률 7.0%, 케이블·종편을 포함한 채널에서도 동시간대 시청률 1위를 달성한 바 있다.

드라마에서 유년시절 트라우마로 반사회적 인격 성향을 갖게 된 아동문학 작가 고문영(서예지)이 XC90과 S90을 탄다.

현재 사전계약 중인 신형 S90은 새로운 디테일이 반영된 디자인과 상위 수준의 실내구성, 초미세먼지까지 걸러주는 어드밴스드 공기청정 기능과 업그레이드된 B&W 사운드 시스템을 탑재했다. 글로벌 전동화 전략에 따라 B5 모멘텀, B5 인스크립션, T8 리차지 AWD 인스크립션 등 최신 파워트레인 3개 트림으로 제공된다. 가격은 6030만~8540만원이다.

한편 볼보자동차는 인기 예능 '나혼자 산다', ‘놀면 뭐하니?’ 등 다양한 예능 프로그램을 통해 적극적인 PPL 활동을 이어가고 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr