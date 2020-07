갤럭시S20, 獨 모바일 신분증 담는다

독일 관계당국과 '모바일 전자 신분증' 보안구조 개발

"국내 관계기관과 협의해 eID 서비스 제공할 계획"

[아시아경제 한진주 기자] 갤럭시S20 시리즈에서 독일 모바일 전자신분증(eID) 솔루션을 제공한다. 향후 국내에서도 모바일 신분증 서비스를 제공하는 방안을 추진하고 있다.

23일 삼성전자는 뉴스룸을 통해 독일 연방정보보안청, 독일 연방 조폐 공사, 도이치텔레콤 시큐리티와 협업해 스마트폰을 eID로 활용할 수 있는 모바일 전자 신분증 보안 구조를 개발하고 있다고 밝혔다.

삼성전자는 "독일 eID 도입을 계기로 삼성 갤럭시 스마트폰의 혁신적인 모바일 eID 보안 기술을 유럽 등 글로벌로 확대하고, 관련 기술을 활용해 향후 한국에서도 관계 기관들과 협의해 eID 서비스를 제공할 계획"이라고 밝혔다.

갤럭시S20 시리즈에 저장되는 모바일 eID는 국가가 발행하는 주민등록증, 운전면허증, 건강보험증 등 모든 신분증을 포괄한다. 모바일 eID는 발급과 사용이 간편하고 분실해도 원격제어가 가능하다는 장점이 있다.

독일의 갤럭시S20 시리즈 사용자들은 관련 기관의 모바일 eID 앱을 설치한 후 NFC(근거리무선통신) 기능을 통해 실물 신분증으로 본인 인증을 한 후, 발급 기관으로부터 원격으로 모바일 eID를 발급받아 사용할 수 있다. 발급 과정에서 통신은 종단간 암호를 적용해 안전성을 확보했다.

갤럭시S20 시리즈는 독일 연방정보보안청의 eID 보안 기준을 충족하는 최초의 스마트폰이다. 유럽연합(EU)의 ‘전자본인확인·인증·서명(eIDAS)에 관한 법’에서 규정한 세 개 등급 중 ‘Substantial(상당 수준)’ 등급의 서비스를 제공할 수 있게 될 예정이다.

갤럭시S20 시리즈는 보안 국제 공통 평가 기준에서 모바일 기기용 보안칩 중 가장 높은 등급인 'EAL 6+'를 획득했다. 개인 정보, 신용카드 정보, 신분증, 자동차 키 등 민감 정보가 별도의 내장 보안 영역(eSE)에 안전하게 저장된다. eSE는 하드웨어 공격을 방어하도록 설계되어 있어 모바일 eID 발급 기관과 승인받은 리더기만 접근할 수 있다.

