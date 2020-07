[아시아경제 임춘한 기자] 김현미 국토교통부 장관은 23일 부동산 정책과 관련해 “지금과 같은 세계적 초저금리와 풍부한 유동성 상황에서 아무것도 하지 않고 시장에만 맡긴다는 건 엄청난 혼란 가져올 것”이라고 밝혔다.

김 장관은 이날 오후 국회에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 ‘오히려 아무 정책도 안했으면 이렇게 (집값이) 폭등하지 않았을 것’이라는 류성걸 미래통합당 의원의 지적에 대해 이같이 말했다.

김 장관은 “주택시장 안정과 주거복지 확충을 통해서 국민의 주거 안정을 이루는 것이 주택정책의 최종 목표”라며 “그 목표를 향해 가는데 미흡한 점도 있지만 주거복지 측면에서는 상당한 진전을 만들어 가고 있다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr