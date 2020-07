[특징주] 일양약품, 코로나19 치료제 '슈펙트' 임상기관 29곳 확대에 강세

[아시아경제 이민우 기자] 일양약품 일양약품 007570 | 코스피 증권정보 현재가 96,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 96,700 2020.07.23 00:00 장중(20분지연) close 주가가 상승세다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제 임상시험을 앞둔 '슈펙트'가 임상시험 대상 기관이 확대됐다는 소식이 호재로 작용한 것으로 보인다.

23일 오전 10시34분 기준 일양약품 주가는 전날보다 4.45% 오른 10만1000원을 기록했다. 개발중인 코로나19 치료제 '슈펙트'의 임상 확대 소식이 긍정적으로 작용한 것으로 보인다.

업계에 따르면 러시아 보건부는 지난 5월 러시아와 벨라루스 내 11개 의료기관에서 일양약품 만성 골수성 백혈병 치료제 '슈펙트'를 코로나19 환자에게 투여하는 임상 3상을 승인했다. 이후 최근 대상 의료기관을 29개, 환자 180명으로 늘린 것으로 전해졌다.

다만 업계에서는 여전히 러시아 전용이라는 꼬리표가 붙고 있다. 임상이 미국이나 유럽이 아닌 러시아에서 진행되는 만큼 신뢰도를 확신할 수 없다는 지적이다.

