삼성디스플레이, '상생 경영' 앞장…스마트공장 지원사업 실시

[아시아경제 이동우 기자] 삼성디스플레이가 ‘2020년 대중소상생형 스마트공장 구축 지원사업’을 통한 상생 경영에 앞장선다.

삼성디스플레이는 23일 중소벤처기업부와 함께 스마트공장구축 희망 기업을 모집한다고 밝혔다. 모집기간은 이달 27일부터 다음달 26일까지 한 달 간이다.

올해로 3년째를 맞이하는 삼성디스플레이의 스마트공장 구축 지원사업은 현재까지 총 42개 협력 기업을 지원했다. 올 하반기 3기 지원 기업을 선정해 1년간 스마트공장 구축을 지원할 계획이다.

회사가 지원하는 스마트공장 구축 사업은 협력 기업의 생산 전 과정을 시스템해 제조 경쟁력을 향상시키는 상생 프로그램이다. 이를 위해 삼성디스플레이는 제조 공정 노하우 멘토링 및 시스템 구축을 지원한다.

특히 생산성 향상과 품질 개선을 위한 ERP, MES와 같은 자원 관리 운영 시스템은 협력 기업들의 경영 체질 개선에 큰 도움을 주는 것으로 평가 받고 있다.

지난 2년간 삼성디스플레이로부터 스마트공장 구축 지원을 받은 협력 기업들은 이달까지 총 200억원 규모의 재무 절감 효과를 거둔 것으로 나타났다. 또 공정불량률 감소, 재고비용 절감과 같은 주요 생산 효율 관련 항목도 이전보다 약 30~40% 가량 개선되는 성과를 거뒀다.

실제 디스플레이 핵심 장비 중 하나인 노광기 광학 부품 생산업체 그린광학은 지난 2018년부터 삼성디스플레이와 함께 20여개의 생산성 향상 관련 과제를 발굴, 문제점을 진단하고 개선한 스마트공장을 구축했다.

스마트공장 구축 전, 수작업 처리로 시간이 많이 소요됐지만 삼성디스플레이가 전수한 전산관리운영 시스템의 도입으로 불량률이 44% 감소했고, 발주에서 생산까지 걸리는 제조리드타임을 38% 단축시켰다.

또, 각 공정별 실시간 모니터링 시스템 적용을 통해 자재 투입 조절과 생산 이력 관리가 용이해졌다. 해당 시스템을 통해 기존보다 재고율이 40% 이상 감소되는 등 현장에서의 비효율 및 낭비 요소들을 효과적으로 제거했다.

삼성디스플레이의 스마트공장 구축에 힘입어 그린광학은 현재 디스플레이 노광용 부품 뿐 아니라 의료용과 보안용, 우주천체용 등 다양한 분야의 렌즈, 필터, 망원경 등 광학 모듈을 생산하며 세계 시장에 기술력을 선보이고 있다.

앞서 삼성디스플레이는 기술 아이디어를 가진 중소기업에 개발비용을 최대 10억원까지 지원하는 프로그램인 크레파스(CrePas) 및 상생펀드 조성 등 항목별 우수 협력 기업 인센티브 제도 운영 등 다양한 프로그램으로 협력 기업들과 동반 성장을 이어오고 있다.

삼성디스플레이는 관계자는 “협력 기업의 경쟁력이 곧 삼성디스플레이의 경쟁력”이라며 “앞으로도 협력 기업의 제조 경쟁력 제고를 위해 스마트공장을 포함한 다양한 상생 프로그램을 통해 동반성장의 결실을 이뤄갈 계획”이라고 말했다.

