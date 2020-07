LH, 아동 주거복지 향상 위한 정책자문단 구성

[아시아경제 이춘희 기자] 한국토지주택공사(LH)가 아동 주거복지 향상을 위한 정책 자문단을 꾸린다.

LH는 23일 '아동친화적 주거환경 조성을 위한 정책자문단'을 구성하고 LH 용산특별본부에서 첫 자문회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 자문단 구성은 지난 5월 LH가 국토교통부, 굿네이버스, 세이브더칠드런, 초록우산 어린이재단과 체결한 '아동 주거권 보장을 위한 업무협약' 후속조치다. 정책 수요자인 아동의 입장에서 주거복지·공공주택사업을 살펴 발전시키기 위해 꾸려졌다.

협약 체결 이후 LH는 지난 5월 경기 시흥시 정왕동의 다세대주택을 리모델링해 다자녀가구 5가구에 공급한 데 이어 6월에는 아동복지단체가 발굴한 주거취약아동에게 신속히 임대주택을 공급하는 '아동취약계층 주거지원 핫라인'을 구성하는 등 아동 주거복지 향상에 노력을 기울여오고 있다.

LH는 이번 자문단을 통해 정부·학계·관련업계·아동복지단체 등에서 활동하는 전문가 10인과 함께 거버넌스를 구축하고 아동 주거복지 향상을 위한 자문을 시행할 예정이다.

이날 열린 첫 자문회의에서는 자문단 운영계획 설명과 함께 '함양 서하초 귀농귀촌형 매입임대주택'에 대한 토의가 이뤄졌다.경남 함양군 서하초는 지방자치단체와 LH, 학부모 간의 협력을 통해 폐교 위기에 놓인 학교에 학생을 유치하고 농촌 살리기를 이뤄낸 사례로 꼽힌다. LH는 서하초 전학가정을 위해 매입임대주택 12가구와 아동 커뮤니티 공간을 설치한다는 계획이다.

LH는 앞으로도 커뮤니티 공간 설계 및 시설 배치, 운영 프로그램 등에 대한 아동정책자문단의 의견을 설계에 적극 반영해 함양 귀농귀촌형 매입임대주택이 아동친화적 주택의 성공사례가 될 수 있도록 한다는 계획이다. 이외에도 다양한 분야에서 아동정책자문단과의 협업을 이어나갈 예정이다.

서창원 LH 주거복지본부장은 "아동정책자문단과 함께 아동이 보다 편안하게 거주할 수 있는 LH 공공주택을 만들고 맞춤형 주거복지서비스를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr