영등포구 발달장애인 평생교육센터 개소

22일 당산1동에서 ‘영등포구 발달장애인 평생교육센터’ 개소식 개최... 총 면적 612㎡, 지하1~지상 3층 규모 교실·스포츠실 등 갖춰

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 22일 당산1동에서 ‘발달장애인 평생교육센터’를 문 열었다.

개소식은 코로나19 감염 방지를 위해 최소 인원으로 진행됐다. 채현일 영등포구청장을 비롯한 시·구의원 등 내빈들과, 센터 운영을 맡은 (사)서울장애인부모연대 측 관계자, 그리고 장애인 가족 등 20여 명이 참석해 센터의 시작을 함께 축하하는 시간을 가졌다.

총 면적 612㎡, 지하 1층과 지상 3층 규모로 완성된 본 센터는 내부에 교실, 심리안정실, 스포츠실, 다목적실 등 발달장애인의 평생교육을 위한 각종 부대시설을 갖췄다.

이달 1일부터 운영을 시작한 발달장애인 평생교육센터는 학령기 이후 성인기 발달장애인을 대상으로 한 교육 프로그램을 제공하고 있다.

발달장애인과 그 가족들을 위한 돌봄서비스와 더불어 성인이 된 후 배움의 기회가 드문 발달장애인들의 사회적 자립을 지원하는 평생교육기관 역할을 수행하는 것이다.

평생교육과정은 크게 필수교육과 선택교육으로 구성된다. 필수교육은 의사소통, 일상생활 훈련, 사회적응 훈련, 건강관리 교육, 직업전환 교육 및 긍정적 행동지원 등이다.

선택교육 과정은 여가·문화·스포츠 등 운영위원회에서 보완이 필요하다고 인정하는 과목으로 채워진다.

본 센터에서 수용 가능한 총 인원은 30명으로, 현재는 21명이 이곳을 이용 중이며 향후 추가 모집이 계획돼 있다. 그리고 하반기에는 같은 건물 4층에 영등포구장애인가족지원센터가 들어서며 장애인과 그 가족에 대한 지원활동의 구심점 역할을 하게 될 예정이다.

또 구는 기존에 성인 및 학령기 발달장애인을 대상으로 운영하던 꿈더하기지원센터를 전국 최초의 발달장애아동 돌봄센터로 재편, 발달장애인 복지의 대표 모델로 만들겠다는 야심찬 포부를 갖고 있다.

채현일 영등포구청장은 “장애인들도 사회구성원으로서 불편함 없이 살아갈 수 있는 환경을 만드는 것이 공공의 책무”라며 “장애인과 비장애인이 더불어 행복한 영등포구를 만들어가겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr