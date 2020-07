자해흔적, 문신 등 각종 흉터 제거될 때까지 시술비용 전액 무상 지원 업무 협약 체결

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)와 차앤유클리닉(대표 유종호)이 위기청소년들의 건강한 사회복귀를 위해 손을 잡았다.

노현송 구청장은 22일 오후 3시30분 구청장실에서 차앤유클리닉(대표 유종호)과 ‘위기청소년 흉터제거시술 비용 지원 리본(Re-Born)프로젝트 업무협약’을 체결했다.

두 기관은 이번 업무협약을 통해 자해흔적, 화상자국, 문신 등 순간의 잘못된 선택으로 생긴 신체적 상처를 지울 수 있도록 시술 비용을 전액 지원하고 위기청소년이 일상생활로 복귀할 수 있도록 적극 돕기로 했다.

노현송 구청장은 “우리 청소년들이 흉터 제거를 통해 과거를 깨끗이 지우고 건강한 사회 구성원으로 거듭날 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr