5명 숨진 용인 물류센터 화재, 지하 4층 냉동창고 부근서 시작 추정

경찰, 화재 원인·책임 소재 등 수사

[아시아경제 이관주 기자] 5명이 숨지고 8명이 다친 경기 용인 SLC 물류센터 화재가 이 건물 지하 4층 냉동창고 부근에서 시작된 것으로 확인됐다.

경기남부지방경찰청·경기도소방재난본부·국립과학수사연구원·한국가스안전공사·한국전기안전공사·한국산업안전보건공단·고용노동부 등 7개 기관으로 구성된 합동감식반은 22일 오전 10시50분부터 오후 3시30분까지 감식을 진행한 뒤 "지하 4층 냉동창고 구석 쪽에서 불이 시작된 것으로 추정된다"고 밝혔다.

다만 정확한 발화지점은 아직 특정되지 않았다. 정요섭 경기남부청 과학수사대장은 "창고에 쓰인 단열재 소재는 아직 수사 중이어서 말할 수 없다"면서 "지하 4층 내부는 1만여평으로 매우 넓고 식품류를 보관하는 창고이면서 차량이 진입할 수 있는 구조로 돼 있다"고 설명했다.

앞서 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 지하 4층에서 불길이 시작된 것을 확인했다. 경찰은 수사 내용 등을 종합해 추가 감식이 필요한지 검토할 계획이다. 경찰은 아울러 화재 책임 소재를 가리기 위한 수사도 벌이고 있다. 현재까지 입건된 인원은 없는 것으로 전해졌다.

이번 화재는 전날 오전 8시29분께 용인시 처인구 양지면 지상 4층, 지상 5층 규모 SLC 물류센터에서 발생했다. 큰 불은 발생 2시간 만인 오전 10시30분께 잡혔으나, 소방당국의 인명수색 작업에서 근로자 5명이 지하 4층에서 숨진 채 발견됐다.

