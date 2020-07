전주시의회, 한국전통정원조성 현장 점검

문화경제위원회, 관광명소 자리매김할 내실 당부

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시의회 문화경제위원회가 전주를 대표할 한국전통정원 조성 예정지 점검에 나섰다.

22일 시의회에 따르면 문화경제위원회들이 한국전통정원으로 조성될 덕진공원을 방문해 현장을 점검하고 향후 사업계획을 청취했다.

이번 사업은 전북도 대표관광지로 선정된 덕진공원을 한국전통정원으로 조성하고 관광콘텐츠와 관광상품을 운영해 북부권 도시 관광명소로 구축키 위한 것이다.

이곳에는 전통한옥 형태의 연화정과 전통 담장길, 전통놀이마당, 나룻배 체험 등이 갖춰질 계획이다.

문화경제위원회 의원들은 덕진공원이 한옥마을과 함께 전주를 대표하는 관광명소로 자리매김할 수 있도록 내실을 기해 줄 것을 당부했다.

김승섭 위원장은 “덕진공원이 대표관광지 조성사업을 통해 천만그루 정원도시 전주를 대표하고 전국 최고의 관광거점 도시로 거듭나길 기대한다”고 말했다.

