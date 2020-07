[아시아경제 오주연 기자] 신흥 신흥 004080 | 코스피 증권정보 현재가 9,070 전일대비 40 등락률 -0.44% 거래량 560 전일가 9,110 2020.07.22 13:34 장중(20분지연) close 은 북항물류센터 준공을 위해 인천광역시 남동구 고잔동 664-18번지에 있는 기존 물류센터를 125억원에 처분한다고 22일 공시했다. 이는 자산총액대비 8.52%에 해당한다.

