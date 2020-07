이재용 빅데이터 민심은 '검찰 기소' 보다 '경영 전념'

[아시아경제 이창환 기자] 이재용 삼성전자 부회장에 대한 빅데이터 분석 결과 민심은 '검찰 기소' 보다 '경영 전념'을 바라고 있는 것으로 나타났다.

22일 글로벌빅데이터연구소는 지난달 26일부터 이달 20일까지 25일간 커뮤니티와 블로그, 카페, 인스타그램 등 8개 채널을 대상으로 '이재용 부회장'에 대한 6851건의 게시물을 분석한 결과 '경영 전념' 관련 연관어가 '검찰 기소' 연관어보다 두 배 이상 많은 것으로 나타났다고 밝혔다.

이 부회장 키워드 포스팅 중 '경영 전념'과 관련된 연관어는 2만962건인데 비해 '검찰 기소' 연관어는 1만94건이었다.

민심과 연관이 없는 중립 키워드 2만9285건을 제외한 두 키워드 비중을 따져보면 '경영 전념'이 67.5%로 '검찰 기소' 32.5%에 비해 35%포인트(p) 많았다.

이 부회장 연관어를 구체적으로 살펴보면 '기소'가 2087건, '불기소'가 2039건으로 기소가 소폭(48건) 많았다고 연구소는 설명했다.

그러나 '톱50' 연관어를 심층 분석할 경우 미래, 반도체, 글로벌, 경영, 개발 등의 경영 관련 연관어가 검찰, 기소, 못한다 등 검찰 관련 연관어보다 많았다.

연구소가 지난달 8일 실시한 조사에서도 구속 적부심을 앞두고 있는 이 부회장에 대해 국민들의 59%가 선처를 바란것으로 집계된바 있다.

이현숙 글로벌빅데이터연구소 데이터분석보도센터장은 "4년에 걸친 송사로 동정 여론이 조금씩 늘어나는 상황인데 코로나 장기화로 경제위기가 고조되면서 일각의 강한 '단죄' 의견들에도 불구하고 투자시 빠른 의사 결정을 내릴수 있는 이 부회장에 대한 경영 전념 의견이 높아지고 있다"고 분석했다.

