필리핀 두테르테 대통령 "마스크 안쓰면 체포할 것"

[아시아경제 최동현 기자] 로드리고 두테르테 필리핀 대통령이 공공장소에서 마스크 미착용시 체포할 것을 지시했다.

21일(현지시간) GMA 뉴스 등 현지 언론에 따르면 두테르테 대통령은 공공장소에서 마스크를 착용하지 않으면 체포할 것을 경찰에 지시했다. 이는 최근 수도권인 메트로 마닐라를 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 급증하는 추세를 보인 데 따른 것이다.

두테르테 대통령은 전날 밤 각료 회의에서 "나는 마스크를 쓰지 않는 사람을 체포하는 데 거리낌이 없다"면서 "마스크 미착용이 사소하게 보이지만 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 시기에는 중대한 범죄가 될 수 있다"고 전했다.

그는 이어 "마스크를 착용하지 않는 단순한 위반 행위 때문에 사람들을 체포하는 것은 싫지만 협조가 필요하다"면서 "정부가 가능한 한 많은 마스크를 사서 없는 사람에게 무료로 나눠줄 테니 착용해달라"고 당부했다.

한편 필리핀 보건부는 21일 기준 코로나19에 1951명이 새로 감염돼 누적 확진자가 7만764명으로 증가했고, 사망자도 2명 추가돼 1837명으로 늘었다고 밝혔다.

